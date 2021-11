Silent Hill 'incontra' Devil May Cry: l'artista Tatsuya Yoshikawa si unisce a Bokeh Game Studio!

Il papà di Silent Hill (ma anche di Siren e Gravity Rush), Toyama, ha da quasi un anno fondato Bokeh Game Studio, un nuovo team di sviluppo che si occuperà di titolo terze parti. Sappiamo già che in cantiere vi è un nuovo titolo horror ispirato ai celebri franchise, anche se non si hanno molte notizie in merito. Quello che sappiamo è che da poco, si è unito al team anche Tatsuya Yoshikawa, celebre artista per Devil May Cry 4 e 5, dove ne ha curato il character design.

Questo comporterebbe uno stile più tendente all'anime, come Gravity Rush per intenderci, in cui, nel secondo capitolo, Yoshikawa lavorò a stretto contatto con Toyama. Probabilmente la loro collaborazione ha gettato le basi a questa unione. Non si sa praticamente nulla del gioco come detto, ma il lavoro di Yoshikawa darà la spinta necessaria a tutto, utile nel tradurre la narrazione in qualcosa di realmente visibile.

Fonte: gamerant.com