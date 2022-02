Devolver Digital potrebbe rivelare a breve 'un nuovo affascinante gioco VR'

Il publisher Devolver Digital potrebbe rivelare a breve un nuovo gioco pensato per la realtà virtuale.

L'account Twitter ufficiale di Devolver Digital non ha condiviso troppi dettagli su questo progetto, ma ha confermato che si tratta di una IP tutta nuova.

In un primo tweet il publisher scrive: "forse riveleremo presto un nuovo affascinante gioco VR", mentre in risposta a un utente la compagnia conferma che non si tratterà di un sequel ma di una nuova IP.

Maybe we?ll reveal a charming new VR game soon. — Devolver Digital (@devolverdigital) February 7, 2022

It?s new! — Devolver Digital (@devolverdigital) February 7, 2022

Al momento non ci sono altre notizie relative al progetto VR, ma il titolo potrebbe vedere la luce su nuovi dispositivi come PlayStation VR2.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Sony ha acquisito il 5% della società che è entrata in borsa con una valutazione di $950 milioni.

Cosa vi aspettate da Devolver Digital?

