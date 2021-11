Devolver Digital, Sony investe il 5% nella società che ora entra in borsa con una valutazione di $ 950 milioni

Devolver Digital è entrata in borsa. Come si legge su GamesIndustry, nella sua prima sessione il publisher indie ha ricevuto una valutazione iniziale di 950 milioni di dollari in AIM, mercato secondario della Borsa di Londra.

Con questa operazione Devolver ha ottenuto 261 milioni di dollari, di cui 50 andranno all'espansione dell'azienda e 211 agli sforzi e ai precedenti investitori. Sulla pagina degli investitori della società possiamo vedere che Sony ha acquistato il 5% di Devolver Digital.

Secondo i commenti della società nella dichiarazione, i dipendenti Devolver continuano ad essere gli azionisti di maggioranza della società e indicano di avere partecipazioni dai fondatori di Devolver agli ultimi studi incorporati come Croteam (Serious Sam), Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (Reigns) e FireFly Studios (Stronghold).

Douglas Morin, CEO di Devolver, afferma: "Un'IPO è l'opzione giusta per garantire la nostra crescita e supportare ancora più grandi giochi. Ancora più importante, ci consentirà di mantenere la nostra cultura".

Fonte: GamesIndustry