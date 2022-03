Diablo 4: Blizzard risponde alla frustrazione dei fan per la mancanza di aggiornamenti

Le notizie su Diablo 4 sono state poche e quelle presenti non sono state recepite al meglio dai fan. Questo elemento sembra essere stato compreso da Blizzard che, attraverso Il leader della community globale del gioco, Adam Fletcher, ha fatto sapere come la prossima settimana arriveranno notizie concrete, inerenti in questo caso al comparto artistico. Ma il problema non sembra essere la mole di informazioni.

Excited for the Diablo IV Quarterly Update blog next week!



The team dives into environment art. Most of the past updates have had a good amount of block out levels so this is a great peek into the updates on the art side. Lots of eye candy including videos to check out! ? — Adam Fletcher ? (@PezRadar) March 22, 2022

"Sono entusiasta per il blog di aggiornamento trimestrale di Diablo IV la prossima settimana! Il team si tuffa nell'arte dell'ambiente di gioco. La maggior parte degli aggiornamenti passati hanno avuto una buona quantità di livelli di blocco, quindi questa è un'ottima occasione per dare una sbirciatina agli aggiornamenti sul lato artistico. Un sacco di piacere per gli occhi, inclusi video!"

Come detto, questi aggiornamenti non sembrano scaldare particolarmente il cuore dei fan, desiderosi a questo punto di mettere mano direttamente sul titolo. Anche qui Fletcher ha avuto modo di rispondere, dando in parte ragione al pubblico e che forse porterà a un diverso modo di comunicare le prossime notizie su Diablo 4, forse fin troppo tecniche finora:

"In genere abbiamo alcuni aggiornamenti di sistema in vari blog, ma penso anche che stiamo arrivando a un punto in cui questi termini diventano più difficili da capire in questi ambiti e quindi diventa più difficile raccogliere feedback preziosi in base a ciò che le persone interpretano".

"Avremo ancora aggiornamenti in questi blog e si evolveranno costantemente fino al rilascio, ma potrebbe essere semplicemente meglio per le persone sperimentarli e riprodurli durante i test per raccogliere tali feedback. Ci sarà un bel po' di tempo per farlo una volta ottenuto nelle fasi di test. Non vedo l'ora di farlo di sicuro."

Diablo 4 dovrebbe arrivare il prossimo anno, anche se nel frattempo Blizzard è alle prese con tanti altri lavori. Se sarà o meno esclusiva Microsoft poi, è ancora tutto da vedere.

