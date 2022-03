Diablo IV avrà 'cinque regioni distinte e centinaia di dungeon'

L'ultimo aggiornamento trimestrale di Diablo 4 si concentra sui dungeon e sui biomi di Sanctuary, con l'art director Chris Ryder che promette "cinque regioni distinte e centinaia di dungeon" con regioni e temi dinamici.

Ryder ha descritto l'estetica di Diablo 4 parlando dei "vecchi maestri" e di "un ritorno all'oscurità". Con la prima frase si riferisce alle tecniche di pittori come Rembrandt e al modo in cui Blizzard ha cercato di integrare l'attenzione ai dettagli, la gamma di toni e la varietà di colori visti nelle opere classiche.

Il motivo del "ritorno all'oscurità" farà piacere ai fan di lunga data di Diablo. Blizzard vuole riconquistare la pericolosa, oscura atmosfera gotica medievale di Sanctuary, e ha potenziato la sua tecnologia di illuminazione e meteorologica. Ryder afferma che Diablo 4 mira "alla credibilità, non al realismo" fornendo alle regioni e ai biomi temi chiari, coerenti ma fantastici, e sottolinea che "il tempo e l'illuminazione giocano un ruolo visivo più importante" rispetto ai giochi precedenti.

Questo aggiornamento presenta ambienti come la costa di Scosglen, il monastero di Orbei e il gelido insediamento di Kyovoshad, dove anche i distretti di alta classe sembrano bassifondi. Con tutte queste risorse nuove e migliorate a sua disposizione, l'art director associato Brian Fletcher afferma che Diablo 4 fornirà dungeon più vari "che mai".

"Per supportare 150 e più dungeon, abbiamo dovuto cambiare il modo in cui realizziamo l'arte ambientale in modo che sia sufficientemente flessibile da poter essere utilizzata in più location e non solo in un singolo dungeon", spiega Fletcher.

Fonte: Gamesradar.