Diablo IV e Overwatch 2 rinviati

Overwatch 2 e Diablo 4 sono stati rinviati. Blizzard Entertainment lo ha annunciato ieri e questi attesissimi sequel potrebbero non essere lanciati fino al 2023, in base alle dichiarazioni di Activision Blizzard agli investitori.

"Mentre stiamo ancora pianificando di fornire una notevole quantità di contenuti da Blizzard il prossimo anno, stiamo ora pianificando un lancio successivo per Overwatch 2 e Diablo IV rispetto a quanto originariamente previsto", ha affermato Activision Blizzard. "Questi sono due dei titoli più attesi del settore e i nostri team hanno fatto grandi passi avanti verso il completamento negli ultimi trimestri. Ma crediamo che dare ai team un po' di tempo in più per completare la produzione e continuare a far crescere le loro risorse creative per supportare i titoli dopo il lancio garantirà che questi giochi delizieranno e coinvolgeranno le loro community per molti anni nel futuro".

Blizzard Entertainment non aveva ancora comunicato ufficialmente le date di uscita di Overwatch 2 e Diablo 4, ma sapevamo che i giochi non sarebbero usciti nel 2021. Entrambi i titoli sono stati annunciati alla BlizzCon 2019 e si prevedeva che Overwatch 2 sarebbe arrivato nel 2022.

Nel suo annuncio, Activision Blizzard ha parlato di "una nuova leadership" all'interno dei franchise di Diablo e Overwatch tra le cause dei rinvii. Entrambi i franchise hanno visto scossoni nel 2021. Il direttore del gioco originale di Diablo 4 è "uscito" da Blizzard ad agosto, sulla scia della causa contro Activision Blizzard per discriminazioni e molestie sessuali. È stato sostituito da un nuovo game director in ottobre. Overwatch ha visto cambiamenti di leadership simili; il direttore originale del gioco ha lasciato Blizzard ad aprile, seguito dal suo direttore esecutivo a settembre.

Fonte: Polygon.