Xbox: Blizzard starebbe sviluppando sette giochi

La settimana scorsa Microsoft ha dichiarato di aver avviato le pratiche per l'acquisizione di Activision Blizzard. La notizia com'era ovvio ha fatto il giro del web: l'operazione finanziaria dovrebbe terminare il prossimo anno se tutto andrà per il verso giusto.

Ora sappiamo che Blizzard ha in cantiere Overwatch 2 e Diablo 4; i lavori stanno andando avanti, ma il team proprio oggi ha annunciato un altro nuovo gioco survival che non ha niente a che fare con i precedenti franchise. Attraverso Twitter l'insider Faizan Shaikh ha condiviso ulteriori notizie sui progetti di Blizzard: incrociando i vari dai presi dai profili LinkedIn dei dipendenti, la società avrebbe in sviluppo ben sette progetti.

Diablo Immortals

Diablo 4

Overwatch 2

Titolo survival non ancora annunciato che sarebbe in via di sviluppo dal 2020 e ambientato in un mondo completamente nuovo

Gioco mobile di Warcraft non ancora annunciato

Nuova espansione per World of Warcraft non ancora annunciata

Nuovo gioco non ancora annunciato e creato dal Game Designer della serie Hearthstone

? Unannounced AAA Survival Game

- In Development Since atleast 2020

- New IP (First Person) set in new world

- acc to Head of Blizzard Mike Ybarra ' I?ve played many hours of this project with the team and I?m incredibly excited about the teams vision.

2/3 pic.twitter.com/5osUBiwSz7 — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) January 26, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

? Unannounced Project from Principal Game Designer of Hearthstone Started from scratch in 2020

? Unannounced AAA Mobile Warcraft Game

? Unannounced World of Warcraft Future Expansion

3/3 pic.twitter.com/TfiJxxBmJq — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) January 26, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Secondo quanto trovato dai profili, Blizzard sembra sia in procinto di sviluppare importanti giochi per i fan della società. Staremo a vedere se nel 2022 alcuni di questi verranno anche mostrati al pubblico.