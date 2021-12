Diablo IV si mostra in 9 minuti di video gameplay

Gamespot ha condiviso un video che mostra 9 minuti di gameplay tratti dall'attesissimo Diablo 4.

Questo video può darvi un'idea dello stile artistico del gioco nel suo stato attuale ma, naturalmente, non rappresenta la qualità del gioco finale. Dopotutto, Diablo 4 non uscirà presto, come forse saprete.

A novembre, Activision ha rivelato che sia Diablo 4 che Overwatch 2 sono stati rinviati.

Diablo 4 sarà un gioco always-online e non offrirà una modalità offline. Inoltre, non sappiamo se Blizzard consentirà ai modder di abilitare o meno una modalità offline non ufficiale.

Diablo 4 avrà anche microtransazioni cosmetiche. Inoltre, Blizzard sta cercando di abilitare il supporto cross-play tra tutte le piattaforme.

Diablo 4 utilizzerà un nuovo motore grafico che migliorerà la telecamera e le animazioni.

