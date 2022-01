Diablo Immortal avrà una classe inedita, la scoperta del Blood Knight in un leak

In seguito al posticipo di Diablo IV, l'MMOARPG per mobile Diablo Immortal sembra sarà l'unico gioco del franchise a vedere la luce quest'anno. La Closed Beta è terminata e il lancio ufficiale su Android e iOS dovrebbe arrivare durante la prima metà del 2022, ma potrebbe farlo con una classe inedita, mai vista nel franchise: il Blood Knight.

Il portale WoWHead ha setacciato i file del client cinese del gioco ed è riemerso con il modello di un personaggio maschile e diverse descrizioni di incantesimi: alcuni di questi hanno a che fare con il sangue, come Bloodsuck o Blood Demon, ma c'è posto anche per dei summon di pipistrelli, danni con picche e riposizionamenti tattici.

Il modello trafugato

Non ci è dato sapere se questa classe arriverà in tempo per il lancio: i dati potrebbero essere stati inseriti solo per comodità per un aggiornamento post lancio, dunque non si sa se il Blood Knight riuscirà ad unirsi in tempo al Barbaro, al Crociato, al Cacciatore di demoni, al Monaco, al Necromante e al Mago.

