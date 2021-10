Diablo Immortal lancia oggi la closed beta. Trailer e dettagli

Tramite un comunicato stampa, il team di Diablo Immortal ha annunciato che la prossima fase di test, la closed beta, ha inizio oggi proprio oggi. Come per i precedenti test pubblici di Diablo Immortal, la closed beta sarà disponibile solo per i dispositivi Android e in regioni specifiche, da cui potrà partecipare un numero limitato di giocatori.

Gli avventurieri più fortunati che saranno invitati alla beta riceveranno presto una notifica da Google Play coi dettagli su come collegarsi e gettarsi nell'azione. A partire dalle 02:00 di domani, i server della closed beta saranno aperti anche in Canada, dove i giocatori locali potranno provare Diablo Immortal per la prima volta, e in Australia. La closed beta porta anche un sacco di nuovi contenuti, eccoli di seguito nel dettaglio.

Una nuova classe, il Negromante : ampiamente acclamato dai fan, il Negromante si unisce al gruppo di classi giocabili assieme al Barbaro, al Crociato, al Cacciatore di Demoni, al Monaco e al Mago. Rianimate i cadaveri per creare un esercito di morti mentre infliggi maledizioni e pestilenze sui nemici di Sanctuarium.

: ampiamente acclamato dai fan, il Negromante si unisce al gruppo di classi giocabili assieme al Barbaro, al Crociato, al Cacciatore di Demoni, al Monaco e al Mago. Rianimate i cadaveri per creare un esercito di morti mentre infliggi maledizioni e pestilenze sui nemici di Sanctuarium. Sfida dell'Immortale : questa nuova modalità PvP è stata aggiunta al Ciclo del Conflitto, l'eterna guerra tra gli Immortali e le Ombre. Dopo la vittoria delle Ombre contro gli Immortali nel Rituale dell'Esilio, esse dovranno affrontare il miglior giocatore tra gli Immortali in una battaglia 30 (Ombre) contro 1 (Immortale): l'epica battaglia finale per la supremazia. Il giocatore Immortale otterrà una serie di poteri spettacolari, diventando sostanzialmente un boss d'incursione che le Ombre dovranno abbattere facendo squadra.

: questa nuova modalità PvP è stata aggiunta al Ciclo del Conflitto, l'eterna guerra tra gli Immortali e le Ombre. Dopo la vittoria delle Ombre contro gli Immortali nel Rituale dell'Esilio, esse dovranno affrontare il miglior giocatore tra gli Immortali in una battaglia 30 (Ombre) contro 1 (Immortale): l'epica battaglia finale per la supremazia. Il giocatore Immortale otterrà una serie di poteri spettacolari, diventando sostanzialmente un boss d'incursione che le Ombre dovranno abbattere facendo squadra. Classifiche del Campo di Battaglia: verranno aggiunte le classifiche al sistema PvP del Campo di Battaglia 8v8, dove i giocatori combattono per il primo posto misurando le proprie abilità gli uni contro gli altri. Sono previsti anche diversi cambi al bilanciamento delle classi e altri elementi d'impatto da aggiungere al Campo di Battaglia PvP.