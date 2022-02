Diablo Immortal uscirà nel 2022, Blizzard ha ascoltato i feedback dei fan e apporterà modifiche

In un nuovo aggiornamento, il game director Wyatt Cheng ha confermato che il Battle Pass di Diablo Immortal è stato apprezzato dai giocatori della closed beta, pertanto non necessiterà di ulteriori modifiche.

Tuttavia, la stessa positività non è stata mostrata per Boon of Plenty, un battle pass secondario che consente ai giocatori di ritirare ricompense giornaliere. Cheng ha notato che Boon of Plenty dovrà essere migliorato, diventando più "prezioso e utile". Cheng ha anche confermato che le gemme leggendarie riceveranno attenzione per consentire ai giocatori di passare da un account alternativo all'altro in Diablo Immortal.

Il sistema attuale "sembrava obbligare molti di voi a impegnarsi su un singolo personaggio, piuttosto che dividere la propria attenzione su più personaggi", ha detto. "Comprendiamo che gli oggetti acquistati condivisibili o il passaggio a personaggi alternativi sia deludente e prevediamo di risolverlo al lancio". Diablo Immortal presenta un modello di business free-to-play con diversi contenuti acquistabili, comprese le microtransazioni. Cheng ha notato che il gioco è stato progettato per mantenere gli acquisti "completamente opzionali" e che i giocatori free-to-play non saranno obbligati ad acquistare nulla.

Diablo Immortal era stato precedentemente pianificato per un rilascio su dispositivi mobile iOS e Android nella prima metà del 2022. Dopo gli eventi della closed beta, lo sviluppatore Blizzard Entertainment ha ancora in mente di lanciare il gioco quest'anno, ma per adesso non c'è nessuna data di uscita ufficiale.

Fonte: The Sixth Axis