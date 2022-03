Digimon Survive dopo diversi rinvii torna a far parlare di sé con un nuovo trailer

Bandai Namco ha finalmente pubblicato un nuovo trailer di Digimon Survive che ci introduce al suo cast di personaggi vecchi e nuovi e offre uno sguardo al suo mix selvaggio di visual novel, oggetti nascosti e gameplay RPG strategico.

L'ultimo teaser trailer di Digimon Survive non solo ci ricorda che il gioco esiste, ma anche che questi quattro anni di clamore dal suo reveal iniziale non sono privi di fondamento. Il trailer ci introduce a quello che presumibilmente è il cast principale del gioco, con Takuma Momozuka e la mascotte del franchise Agumon come headliner.

Ci viene offerto un assaggio del gameplay, che mescola concetti di ricerca di oggetti nascosti, giochi di ruolo strategici e visual novel in quella che sembra essere un'esperienza emotiva. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Sfortunatamente, nonostante i continui rinvii, il trailer non indica una data di uscita ufficiale: secondo le ultime notizie il gioco dovrebbe arrivare quest'anno su PC e console.

Fonte: GameInformer