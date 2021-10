Digimon Survive doveva uscire nel 2019 e ora è rinviato al 2022

Digimon Survive ha avuto una gestazione complessa, con arrivo previsto per il 2019, poi posticipato nel 2020, nuovamente spostato al 2021. Ma non è ancora finita: Bandai Namco, scusandosi per il nuovo rinvio, ha comunicato che il gioco di ruolo tattico, dedicato al famoso franchise, arriverà nel 2022. Sempre che non arrivi un altro comunicato ovviamente.

#Digimon fans, please read this message from Digimon Game Producer, Habu Kazumasa: pic.twitter.com/EH9FONY1MP — Digimon Games (@digimon_games) October 28, 2021

"Ai fan di Digimon che aspettano pazientemente Digimon Survive, prima di tutto, vorremmo ringraziarvi per la vostra continua pazienza e supporto per Digimon Survive nel 2021", ha scritto il produttore Kazumasa Habu in una dichiarazione rilasciata via Twitter.

"Il nostro obiettivo originale era lanciare Digimon Survive nel 2021. Tuttavia, a causa della necessità di dedicare più tempo allo sviluppo, è necessario spostare la data di uscita del gioco al 2022. Anche se questa decisione non è stata facile, vogliamo assicurarci di utilizzare questo tempo extra per migliorare la qualità del gioco. L'intero team di sviluppo sta lavorando il più duramente possibile e chiediamo gentilmente di pazientare ancora un po'. Non vediamo l'ora di condividere presto altre notizie e aggiornamenti su Digimon Survive con tutti voi. Grazie ancora per il vostro continuo supporto."

Fonte: Eurogamer.net