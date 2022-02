Disco Elysium e Life is Strange pronti a diventare film o serie TV targate Amazon Prime Video

Mentre Netflix si precipita senza ritegno nella moda degli adattamenti videoludici, annunciando ad esempio un film BioShock in arrivo, Amazon ovviamente non è da meno. Qualche settimana fa, alcuni rumor hanno annunciato che Amazon Prime Video potrebbe accogliere una serie Mass Effect, ma sembra che ci stiamo dirigendo prima verso le serie Life is Strange e Disco Elysium.

Queste due serie sono già state annunciate in passato, ma finora nessuna emittente è stata annunciata. Nonostante la notizia non sia ancora del tutto ufficiale, il sito Collider, di norma affidabile, annuncia che la casa di produzione dj2 Entertainment, di cui si è recentemente parlato per la sua volontà di adattare It Takes Two sul grande schermo, avrebbe firmato un accordo con Amazon Prime Video per la produzione di contenuti esclusivi della piattaforma, inclusi adattamenti di videogiochi in serie o film.

Il sito sostiene poi che tale accordo potrebbe dunque riguardare gli adattamenti di Life is Strange e Disco Elysium, senza che nessuno per il momento ne sappia di più.

Non ci resta quindi che attendere notizie da fonti ufficiali.

