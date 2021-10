Disco Elysium ha una nuova patch che aumenta la dimensione dei testi per la gioia dei giocatori

Chi non ha abbandonato un gioco a causa dei font illeggibili o troppo piccoli? Le dimensioni dei caratteri è una delle problematiche forse più comuni di chi gioca e Disco Elysium non era da meno. Era, appunto, perché adesso per la gioia di tutti i giocatori, una nuova patch aumenta in maniera considerevole le dimensioni del font dopo le richieste dei fan.

La patch e6fdd6fa di Disco Elysium è stata annunciata semplicemente come un piccolo aggiornamento dallo stesso sviluppatore, ma nelle note della patch possiamo capire che apporta modifiche significative, soprattutto per tutti quei giocatori che faticavano a distinguere il testo del gioco. Tra le varie note due spiccano più delle altre: la prima è stata anche scritta a caratteri cubitali del team è appunto "dimensione dei caratteri più grande".

La seconda include nuovi elementi per l'interfaccia utente che risultano essere "più grandi e puliti", oltre a molte correzioni visive per un'esperienza più fluida. Insomma, un restyling accessibile ora a tutti coloro che avevano serie difficoltà a leggere le descrizioni presenti all'interno del gioco.

Come potete vedere il post dello sviluppatore su Reddit è piaciuto a molti e in tanti ringraziano per questo piccolo aggiornamento.

Vi ricordiamo che Disco Elysium The Final Cut è ora disponibile praticamente su tutte le piattaforme.

Fonte: PCGamesN