Disco Elysium: The Final Cut in edizione fisica per Switch ha una data di uscita

L'edizione fisica per Switch di Disco Elysium: The Final Cut arriverà il 15 marzo 2022.

Disco Elysium: The Final Cut è una versione rielaborata ed espansa dell'acclamato gioco di ruolo del 2019, completo di nuove missioni e doppiaggio per i quasi 300 personaggi del gioco.

È già disponibile in digitale su Switch, oltre che su PlayStation e Xbox, ma ora sta per arrivare un'edizione in scatola sulla console ibrida di Nintendo. Costerà $40 e includerà un poster 18x24 e un artbook digitale di 190 pagine, il che lo rende un affare migliore rispetto alla versione digitale, che ha lo stesso prezzo ma ovviamente non include queste chicche extra.

Se siete davvero grandi fan del gioco, potreste prendere in considerazione l'edizione da collezione, che costa $250 e include una custodia premium, una scultura dipinta a mano, un artbook con copertina rigida, una mappa in tessuto e altro ancora. Lo stesso pacchetto dell'edizione da collezione è disponibile per PlayStation e Xbox, ma l'editore iam8bit afferma che non inizierà la distribuzione fino al secondo trimestre del 2022.

L'espansione Final Cut è disponibile come aggiornamento gratuito se possedete la versione standard di Disco Elysium.

