Discord e PlayStation consentono ora di collegare gli account di entrambe le piattaforme, ecco come

E' passato un po' di tempo da quando PlayStation e Discord hanno annunciato la loro intenzione di collaborare. Da allora nessuna notizia è giunta alle due piattaforme, anche se l'attesa è finalmente finita. I primi passi dell'integrazione di entrambe le piattaforme sono già stati compiuti.

Ora, la possibilità di unire i due account sta iniziando ad essere inserita gradualmente, e per l'occasione qui di seguito potete dare uno sguardo ai passi da fare. In questo modo, i vostri amici su Discord sapranno in tempo reale a quale gioco state giocando sulle console PlayStation. Ecco come fare:

Aprite Discord e visitate le Impostazioni utente, dopodiché cliccate su Collegamenti.

Fate clic sul logo PlayStation, che è elencato tra le altre piattaforme a cui potete collegare il vostro account Discord.

Apparirà una finestra del browser, in questo modo accedete al vostro account PSN.

Una volta effettuato l'accesso, ci saranno due nuove opzioni nella pagina Collegamenti: Visualizza sul profilo o Visualizza PlayStation Network come stato.

Attivandoli, potete mostrare a tutti i vostri amici Discord a quali giochi state giocando.

Discord infine riporta che dovrete anche accedere alle impostazioni sulla privacy di PSN assicurandovi che lo stato online di PSN e le opzioni In riproduzione siano impostate per essere visibili a chiunque, altrimenti Discord non sarà in grado di vederle.

