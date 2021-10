Discovery Tour: Viking Age, finalmente disponibile l'esperienza educativa basata su Assassin's Creed Valhalla.

Dopo Discovery Tour: Ancient Egypt e Discovery Tour: Ancient Greece's line, Discovery Tour: Viking Age è un nuovo capitolo dell'esperienza educativa basata sul mondo sviluppato per Assassin's Creed. I Discovery Tour sono esperienze educative non violente e scientificamente accreditate che permettono di immergersi nelle tradizioni e nelle culture dei periodi storici dei giochi di Assassin's Creed. Creati da Ubisoft Montréal in collaborazione con storici, archeologi e accademici, i Discovery Tour sono un modo interattivo, divertente ed efficace per imparare la storia.

Ubisoft annuncia quindi che Discovery Tour: Viking Age, gioco educativo che permette a tutti di interagire con la storia e le tradizioni del mondo vichingo, è finalmente disponibile. Discovery Tour: Viking Age è gratis per tutti i giocatori di Assassin's Creed Valhalla. La versione standalone per PC di Discovery Tour: Viking Age è disponibile tramite Ubisoft Connect e sullo Store Epic Games al prezzo di 19, 99€. Per giocare, è possibile anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC. Sarà disponibile nel 2022 come standalone per Xbox One, Xbox Series S | X, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia e Amazon Luna.

I giocatori di tutte le età saranno immersi in un'esperienza interattiva unica, dove potranno imparare la storia, le tradizioni e conoscere i personaggi famosi del mondo vichingo e anglosassone. Per la prima volta, Discovery Tour: Viking Age cambia la formula mettendo la narrazione e l'interattività al centro dell'esperienza. I due nuovi pilastri creativi "la Storia attraverso le storie" e "Imparare facendo" rendono l'esperienza ancora più memorabile e coinvolgente dei capitoli precedenti. Seguendo la narrazione strutturata su otto missioni, si avrà l'opportunità di impersonare vichinghi e anglosassoni del tempo, prendendo parte alle loro avventure ambientate nel nono secolo. Questi racconti porteranno il giocatore attraverso le nevose lande della Norvegia, i magnifici panorami dell'Inghilterra e i mitici reami di Jotunheim e Asgard.

"L'epoca vichinga è ricca e complessa e volevamo assolutamente metterla in evidenza attraverso un Discovery Tour", spiega Maxime Durand, World Design Director di Ubisoft Montréal. "Con il nuovo approccio, i giocatori si trovano al centro di un'esperienza interattiva unica, nella quale vedere la storia mentre viene scritta attraverso gli occhi delle persone del tempo. Abbiamo progettato Discovery Tour: Viking Age per fare in modo che sia un videogioco divertente e un efficace strumento per l'apprendimento".

Discovery Tour: Viking Age sfida i fan di Assassin's Creed Valhalla con 11 ricompense esclusive da sbloccare nel gioco principale, 25 stazioni del dietro-le-scene sullo sviluppo del gioco principale e 24 personaggi esploratori. Consapevoli del fatto che professori e studenti possono non aver familiarità col videogioco e con il miglior modo di usarlo in un contesto educativo, Ubisoft ha sviluppato delle guide che offrono attività personalizzate e piani educativi basati sul percorso di studi e sul livello degli studenti, in collaborazione con la Montréal McGill University e con la collaborazione di Mitacs. La versione beta del curriculum guida di Discovery Tour: Ancient Greece è già disponibile su ubisoft.com/r/discovery-tour/curriculum-guide/ancient-greece.

Per informazioni generali sul franchise Discovery Tour e sui primi due capitoli Ancient Egypt e Ancient Greece, si può visitare https://assassinscreed.com/discovery_tour. Per ulteriori informazioni su Assassin's Creed, si può visitare assassinscreed.com. Per tutte le ultime novità dei giochi Ubisoft, si può visitare news.ubisoft.com.