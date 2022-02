Disgaea 6 Complete, annunciata la finestra di lancio su PS4, PS5 e PC

Disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dallo scorso anno in Occidente, Disgaea 6: Defiance of Destiny ha anche contribuito al successo della serie di Nippon Ichi Software in tutto il mondo. Non sorprende quindi che lo studio giapponese abbia annunciato con il supporto di NIS America che questo episodio avrà diritto a una versione completa, sobriamente intitolata Disgaea 6 Complete, la prossima estate su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Oltre ad invitare i giocatori a scoprire la storia di Zed, uno zombie che combatte un'eterna lotta contro il Dio della Distruzione, questa versione includerà tutti i DLC pubblicati dopo il lancio, con nuovi personaggi giocabili oltre che oggetti cosmetici.

Oltre al gioco, la Deluxe includerà parte della colonna sonora originale su CD e un mini BD mentre la Limited conterrà una scatola da collezione, uno steelbook, la OST completa del titolo su due CD, un artbook, un poster e un set di quattro carte.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa, ma come abbiamo detto, il titolo sarà disponibile questa estate.

Fonte: Siliconera