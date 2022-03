Doctor Strange un videogioco di Remedy? Il rumor è una bomba ma la fonte non convince

Secondo un presunto leak, Remedy sarebbe al lavoro su un gioco di Doctor Strange. Lo sviluppatore dietro Alan Wake, Quantum Break e Control starebbe lavorando a un nuovo adattamento a fumetti di Doctor Strange. Si dice che il gioco sia un progetto tripla A per console di generazione passata e attuale, oltre che per PC. L'annuncio di un primo teaser trailer è atteso all'E3 2022 di Los Angeles.

La fuga di notizie proveniva da due fonti diverse, nessuna delle quali molto attendibile. Ma data la rinnovata popolarità del personaggio Marvel, non si può escludere del tutto che Remedy stia lavorando a un gioco simile.

Apparentemente la prima fonte a dire che Remedy starebbe lavorando a un gioco di Doctor Strange è stato l'account twitter di Moth Culture. La seconda fonte è HazzadorGamin. Al momento, c'è davvero poco da dire oltre a riportare questi due tweet.

BREAKING: Remedy Entertainment is Rumored to be developing AAA (Doctor Strange) game for current-gen. An Official announcement and teaser reportedly planned for this summer's E3 conference. pic.twitter.com/DUhFDp9KfY — Moth Culture (@Moth_Culture) March 20, 2022

Rumour: Remedy Entertainment is developing AAA Doctor Strange game for Current gen and Planned for this summer's E3 conference.



Take it with grain of salt cause it sounds like trust me bro situation.



https://t.co/FaqoShn7aG pic.twitter.com/sl8y3kpqK5 — ?HazzadorGamin,Dragon Of Dojima? (@HazzadorGamin) March 20, 2022

Ribadiamo il fatto che si tratta di semplice rumor, pertanto non resta che attendere notizie ufficiali se arriveranno.