Dog The Bounty Hunter sarà il protagonista della sua serie di videogiochi

Lo strano reality show ─ soprattutto per noi europei ─ Dog the Bounty Hunter, che vede come protagonista il cacciatore di taglie Duane Chapman, sta per essere trasposto in una serie di videogiochi, sviluppato da Virtual Interactive Technologies Corp.

"Dopo anni passati a condividere la mia vita in televisione, sono entusiasta di portare le mie numerose storie ed esperienze nell'ambiente dei videogiochi. Sono lieto di lavorare con Virtual Interactive Technologies e il loro team esperto", ha affermato Chapman in un comunicato stampa.

Si è espresso anche il CEO della software house Jason Garber, entusiasta nel portare in questo mondo "la carriera di successo di Dog nei reality show", materiale perfetto per videogiochi "emozionanti e coinvolgenti" che presenteranno il suo nome, immagine e somiglianza. Non si sa ancora se Ozzy Osborne contribuirà alla colonna sonora del gioco.

Queste opere, sarebbero in sviluppo per console, che dunque potrebbero ospitare tra i videogiochi più tamarri mai prodotti sino a questo momento.

