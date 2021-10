DokeV dopo aver stupito tutti alla Gamescom torna in un nuovo video gameplay

DokeV, dopo aver stupito tutti alla Gamescom, sembra ancora più affascinante, a giudicare da un nuovo video gameplay comparso in Corea del Sud.

Il gameplay è stato trasmesso come parte di uno speciale sullo studio Pearl Abyss, meglio conosciuto per il lavoro su Black Desert Online. In realtà è uno sguardo intrigante a diverse parti del processo in studio, tra cui il motion capture, la filosofia generale di DokeV, il motore di gioco utilizzato, la produzione musicale e altro ancora.

Ci sono anche piccoli frammenti di filmati che non sono stati mostrati durante la Gamescom. Uno degli sviluppatori parla di motion capture per bambini per DokeV, perché potrebbero fare piccoli movimenti e gesti che gli adulti non fanno. Dato che la star principale di DokeV è un bambino - e DokeV è pensato per essere un gioco adatto al pubblico più giovane - lo sforzo ha perfettamente senso.

Mancano alcuni dettagli: è un segmento di trasmissione per la TV, peggiorato dalla compressione di YouTube, ma è comunque utile avere più dati sul mondo di DokeV e su come si sta formando.

Per quanto riguarda l'uscita del gioco, non c'è ancora una data ufficiale. Probabilmente lo vedremo nel 2022, anche se è possibile che una closed beta o open beta diventi giocabile il prossimo anno, con un lancio completo nel 2023.

Fonte: Kotaku.