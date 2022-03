Dolmen ha una data di uscita. Un trailer per l'action horror sci-fi tra Dark Souls e Dead Space

Dolmen di Prime Matter e dello sviluppatore Massive Work è stato annunciato nell'estate del 2021 e ora, finalmente, abbiamo scoperto quando il titolo sarà disponibile.

IGN ha pubblicato un nuovo trailer di Dolmen che svela la data di uscita. Il gioco verrà lanciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 20 maggio 2022.

"Ambientato in un universo sci-fi in cui l'umanità ha colonizzato diversi sistemi stellari utilizzando viaggi spaziali, tecnologia e manipolazione genetica per adattarsi alle condizioni, Dolmen vede i giocatori combattere su un pianeta lontano - Revion Prime - cercando di svelare un mistero su specie aliene e corporazioni corrotte", si legge nella descrizione del video.

Dolmen è un gioco impegnativo, con combattimenti basati sulla resistenza, enigmi ambientali e grandi boss fight. Il gioco offre sia combattimenti corpo a corpo che combattimenti a distanza, con i giocatori liberi di scegliere o creare un ibrido tra i due.

Fonte: IGN.