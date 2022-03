Domina inondato di recensioni negative su Steam per aver inserito retorica 'no-mask' nelle patch note

Il titolo indie Domina ha recentemente accumulato centinaia di recensioni "estremamente negative" su Steam dopo che lo sviluppatore ha inserito retorica no-mask nelle ultime patch note del gioco.

Dopo aver svelato le correzioni, le nuove funzionalità e i miglioramenti all'ottimizzazione, compare "​​TAKE OFF THE FCKN MASKS".

"La prossima volta che andate al supermercato, provate a mostrare la vostra faccia a una donna. Sii fiducioso, non aver paura delle BUGIE - potreste trovare una ragazza. Alle donne piace la sicurezza. Alle donne non piacciono i tizi che si coprono la faccia per la paura."

Classic dev mistake: slipping anti-mask rhetoric into patch notes. pic.twitter.com/4evIOv2WeX — Leon Hurley (@LeonHurley) March 12, 2022

"Come rovinare un gioco in 2 semplici passaggi... Aggiungi microtransazioni anni dopo il rilascio [e] aggiungi uno strano sfogo sulle mascherine nelle note della patch", ha detto un utente. "Evitate questo sviluppatore."

"La politica e le opinioni personali non dovrebbero mai far parte del marketing di un gioco", ha aggiunto un altro utente. "Lo sviluppatore ha deciso diversamente. Dire che il C-19 è una bugia dopo che milioni di persone sono morte a causa di questo virus, non è solo mancanza di responsabilità ma pura ignoranza. Se lo sviluppatore non vuole crederci, bene .. ma cercare di convincere gli altri con argomentazioni a buon mercato e false è semplicemente patetico".

Di conseguenza, la valutazione "molto positiva" del gioco sta precipitando.

Come ha notato PC Gamer, non è la prima volta che lo sviluppatore Dolphin Barn Incorporated ha inserito una strana aggiunta nelle sue patch note. Nel maggio dello scorso anno, un asterisco aggiunto a una nota sul combattimento diceva che "gli uomini deboli mancano di carattere" e che "una forte fibra morale [...] si guadagna attraverso il duro lavoro e il sacrificio e non può essere ottenuta solo tramite pornhub" . Lo sfogo si concludeva con "non lasciare che estranei su Internet ti dicano come vivere la tua vita. se vuoi che ti venga detto come vivere la tua vita, leggi il nuovo testamento".

Fonte: Eurogamer.net.