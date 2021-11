Donkey Kong protagonista di un film di animazione e doppiato da Seth Rogen per un report

Lo studio dietro il prossimo film di Super Mario Bros. di Nintendo realizzerà prossimamente un film di Donkey Kong, secondo un nuovo report. Illumination, che fa anche parte del franchise dei Minions, seguirà il debutto di Seth Rogen nei panni di Donkey Kong con un film incentrato su questo protagonista.

Il report suggerisce che potrebbero essere coinvolti anche altri Kong. Cranky Kong, doppiato da Fred Armisen, è un probabile contendente - e come Rogen debutterà anche in Super Mario Bros. Il film avrebbe una finestra di lancio programmata nel 2023.

L'idea di un film spin-off di Donkey Kong è interessante per alcuni motivi. Secondo alcuni infatti il film di Super Mario Bros. potrebbe fare da apripista per Nintendo a nuovi film del Nintendo Cinematic Universe. Tutto ciò, ovviamente, si collegherebbe all'espansione del parco a tema Donkey Kong ormai confermata in arrivo su Super Mario World agli Universal Studios che dovrebbe essere completato nel 2024.

Ad ogni modo, per adesso si tratta semplicemente di un rumor: non ci resta che attendere l'ufficialità da parte di Nintendo.

Fonte: Comicbook