Dontnod e Focus Entertainment accelereranno lo sviluppo del loro nuovo RPG

Dopo il successo di Vampyr, Dontnod e Focus Entertainment sono al lavoro su un altro progetto, un RPG dal nome in codice Project 8. Si sa molto poco su questo nuovo titolo, che segna quasi definitivamente l'abbandono di opere a là Life is Strange, in cui Twin Mirror potrebbe essere stato l'ultimo di questo lotto. Quest'anno dunque si punta tutto su Project 8, accelerandone lo sviluppo:

"Nel 2022 DONTNOD rafforzerà la sua capacità di produzione nel vivace segmento dei giochi di ruolo d'azione, attraverso l'accelerazione dello sviluppo di Project 8 con Focus Entertainment e il lancio di una nuova linea di produzione dedicata a questo segmento"

Non bisogna dimenticare che oltre a questo progetto, Dontnod ne ha altri cinque in cantiera e farà da publisher a due indie, Gerda: A Flame in Winter di PortaPlay e il prossimo gioco di Tolima. Il team francese cerca di farsi grande, con Project 8 come lavoro più ambizioso finora.

Fonte: gamingbolt.com