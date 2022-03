DOOM 2, il livello creato da John Romero ha raccolto € 25.000 in favore dell'Ucraina

Nell'ultima settimana e mezza, l'invasione russa in Ucraina ha unito il mondo nella solidarietà mentre tutti sperano in una soluzione pacifica. Enormi aziende hanno iniziato a sospendere gli affari con la Russia, tra cui EA, Activision Blizzard ed Epic Games per citarne alcuni. Il mondo videoludico è anche al fianco del popolo ucraino, e tra questi c'è il leggendario sviluppatore John Romero, la cui nuova mappa di DOOM 2 ha fatto del bene.

In un recente post su Twitter, l'ex-id Software designer e co-fondatore ha affermato che One Humanity, una nuova mappa per DOOM 2, ha finora raccolto oltre € 25.000. Romero ha aggiunto che tutti i proventi della vendita del livello sono andati alla Croce Rossa e altre organizzazioni che stanno aiutando in questo momento. Ha ringraziato tutti coloro che finora hanno partecipato e contribuito a raccoglierne migliaia. Attualmente il livello è ancora disponibile per l'acquisto sul sito di Romero.

Romero ha lanciato il nuovo livello di DOOM 2 solo pochi giorni fa, quindi vedere che così tanto è stato raccolto in così poco tempo mostra il lato caritatevole della community di gaming. Per chiunque sia ancora interessato a giocare a One Humanity, può essere scaricato dal sito Web dello sviluppatore per € 5: il 100% del denaro pagato per la mappa andrà ad aiutare il popolo ucraino.

Thank you for all the support we have received for One Humanity, a DOOM II map to aid the Ukrainian relief efforts. So far, it's raised over ?25K, and 100% of donations are heading to the Red Cross in Ukraine and the UN Central Emergency Response Fund. https://t.co/1meRjC0IJZ — ???? ?????? (@romero) March 7, 2022

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha colpito milioni di persone ed è attualmente motivo di preoccupazione per molti in tutto il mondo. Ha anche avuto un effetto sull'industria dei giochi, con alcuni studi e sviluppatori situati in Russia o Ucraina, o nelle parti orientali e centrali dell'Europa, come CD Projekt Red che risiede in Polonia. CDPR si è anche unito ai ranghi di altre società che hanno interrotto i rapporti commerciali con la Russia dopo l'invasione.

Fonte: The Gamer