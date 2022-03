DOOM 2 riceve un nuovo livello firmato John Romero per raccogliere fondi per l'Ucraina

John Romero, co-fondatore e designer di DOOM di id Software ha sviluppato un nuovissimo livello di DOOM 2 appositamente per raccogliere fondi per aiutare l'Ucraina durante l'invasione russa.

Il livello in questione si chiama One Humanity, la prima nuova creazione di Romero per il gioco dal '94. È disponibile in questo momento per € 5 sul sito web di Romero e tutti i proventi andranno all'UN Central Emergency Response Fund e alla Croce Rossa, associazioni di beneficenza umanitarie che lavorano per aiutare coloro che sono rimasti nel mezzo dell'attacco russo all'Ucraina.

Ma Romero non si è fermato qui. Un utente ha infatti commentato: "Grazie, John, per la donazione al nostro paese! Sono un grande fan di Doom 2 e del tuo lavoro in particolare, ma sfortunatamente io e la mia famiglia abbiamo speso molti soldi per i rifornimenti nei prossimi giorni (vengo da Kiev), quindi non potrò acquistare il nuovo livello". Romero ha risposto: "Hai già fatto più di quanto la maggior parte farà nella loro vita. Ti invierò un codice in DM tra un secondo. Stai al sicuro".

To support the people of Ukraine and the humanitarian efforts of the Red Cross and the UN Central Emergency Response Fund, I?m releasing a new DOOM II level for a donation of ?5. 100% of the proceeds go toward these agencies. Thank you. https://t.co/1meRjC0IJZ pic.twitter.com/p0VbjdIofP — ???? ?????? (@romero) March 2, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Se scegliete di acquistare il nuovo livello di Romero, dovete possedere una copia di DOOM 2 per giocarci. Una volta acquistato, vi verrà inviato via email un link per il download che potete utilizzare fino a tre volte.

Fonte: Eurogamer