DOOM è ambientato nel 2022? La risposta di John Romero

Questa settimana ha iniziato a girare su Twitter una voce secondo cui Doom era ambientato a marzo 2022, il che significa che ora siamo "nel mese di Doom". La discussione è stata innescata da un vecchio manuale SNES, ma lo stesso co-creatore di Doom John Romero ha messo ora le cose in chiaro.

"Doom non ha luogo nel marzo 2022", ha scritto Romero su Twitter. "Doom è senza tempo. In qualche modo, il manuale Super Nintendo di Doom conteneva una data, ma quella data non proveniva da nessuno di id [Software]."

È possibile visualizzare il manuale online ed elenca il 15 marzo 2022 come data, quindi tanti si sono affrettati a sottolineare che finalmente abbiamo raggiunto la linea temporale di Doom nella vita reale. Tuttavia, questo non sembra sia stata la vera intenzione dello sviluppatore id Software.

Ma Romero ha aggiunto che è sempre un buon giorno per celebrare Doom, indipendentemente dalla data.

DOOM does not take place in March 2022. DOOM is timeless. Somehow, the manual for the Super Nintendo DOOM had a date in it, but that date did not come from anyone at id. https://t.co/phAymYHmWd — ???? ?????? (@romero) March 16, 2022

Doom è stato lanciato su una serie di console diverse e ogni versione differiva per garantire che funzionasse nel modo più fluido possibile. Lo abbiamo visto con Doom 64 per N64, che ha recentemente visto una riedizione su Switch, PlayStation, Xbox e PC.

Fonte: Thegamer.