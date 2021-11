DOOM vs Doomscroll e l'assurda storia della band metal a cui id Software vuole 'bloccare' il nome

Un chitarrista metal di Dallas, in Texas, ha pensato che Doomscroll sarebbe stato il nome perfetto per una nuova band. Ma dopo aver tentato di registrare il nome, gli sviluppatori di Doom, Id Software, hanno iniziato un'opposizione legale al nome che potrebbe andare avanti fino al 2023.

Come riportato da Wired, il chitarrista e dipendente di Amazon Dustin Mitchell sta potenzialmente affrontando una battaglia legale con Id Software per la parola "Doomscroll" e il suo desiderio di usarla come nome di una nuova "band progressive thrash metal".

Mitchell a febbraio ha deciso di registrare il nome della band con l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Pochi mesi dopo, il nome è stato approvato e dopo 30 giorni è stato informato che il suo marchio sarebbe stato legalmente fissato.

Quindi il 13 ottobre ha ricevuto un'e-mail da un avvocato di Id Software. L'avvocato ha chiesto a Mitchell di estendere la scadenza del marchio USPTO di 30 giorni al fine di evitare qualsiasi azione legale. Mitchellha detto a Wired che era un grande fan dei vecchi giochi di Doom e ora stava affrontando gli sviluppatori per il nome della sua band. "Stanno cercando di portarmi via qualcosa che è completamente estraneo a loro", ha detto Mitchell.

Un avvocato specializzato in marchi ha detto a Wired che, sebbene possa sembrare strano, Mitchell molto probabilmente aveva tutto il diritto di registrare la parola Doomscroll perché nel contesto della musica "non è generico o descrittivo di musica, spettacoli musicali o servizi musicali". Ma molto probabilmente gli avvocati di Id stanno cercando di proteggere il marchio e il franchise da qualsiasi confusione. Secondo il report Wired, Id è intervenuto allo stesso modo per impedire ad altre persone di registrare marchi che usano la parola doom, incluso un evento rock metal chiamato "Maryland Doom Fest" e un podcast intitolato "Garden of Doom".

Fonte: Kotaku.