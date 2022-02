DOOM o Quake? id Software cerca sviluppatori per il suo prossimo progetto

Il team di id Software ha reso disponibili Quake, Quake 2 e Quake 3 Arena su Xbox Game Pass, insieme a Quake Remaster, la scorsa estate e i fan sono in attesa del prossimo progetto dello studio dopo DOOM Eternal.

Ebbene, sembra che id Software si stia preparando al suo prossimo gioco, stando a quanto emerso su Reddit.

L'utente AnarchistP4W ha notato che il team sta attualmente cercando nuovi sviluppatori da impiegare su un nuovo titolo. Nello specifico, lo studio è alla ricerca di un combat designer che dovrà avere familiarità con DOOM (2016) e DOOM Eternal.

Che si tratti di un nuovo DOOM? Possibile, ma id Software potrebbe focalizzarsi anche su Quake: dopo le celebrazioni dei 25 anni della serie, il team potrebbe pensare a un reboot del famoso e amato shooter.

There's a new listing for IdSoftware looking for a combat director with knowledge of Doom and Doom Eternal. Maybe they arent working on Quake ?https://t.co/D1zeY7nNHP#Xbox #Bethesda pic.twitter.com/nP6ju9TAi1 — XboxWorlds (@WorldsXbox) February 13, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Che ne pensate? id Software sta lavorando a un nuovo DOOM o a Quake? O si tratta di qualcosa di diverso?

Fonte: Reddit.