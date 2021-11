DOOM può essere giocato proprio da tutti, anche da un... topo!

Come avrete visto Doom gira praticamente su tutto, inclusi registratori di cassa, Twitter e console varie, ma ora è arrivato il momento di una nuova sfida. Ma questa volta, non si tratta di vedere come giocare a Doom, ma di chi può giocare a Doom.

Ebbene, anche i topi possono giocare a Doom!

Come notato da PC Gamer, il neuroingegnere Viktor Tóth ha passato l'ultimo anno a chiedersi: si può addestrare un topo a giocare a Doom, il classico FPS degli anni '90 di id Software?

Dopo aver creato un nuovo sistema simile alla realtà virtuale per i topi, creato un metodo di input e dopo aver progettato un programma di addestramento e un sistema di ricompensa, Tóth è riuscito a farcela.

Secondo un post su Medium, Tóth spiega che dopo aver utilizzato un grande monitor per creare un'esperienza pseudo-VR per i roditori, ha iniziato ad addestrare tre ratti utilizzando metodi automatizzati. L'obiettivo principale era insegnare ai topi come farsi strada lungo un breve corridoio reso in Doom II, raggiungendo infine la fine del piccolo livello. Il livello contiene un singolo demone che può essere ucciso e la strana configurazione "rat-Doom-VR" di Toth offre ai roditori un modo per spazzare via il demone tramite il fucile in-game.

Un singolo topo viene inserito in una piccola imbracatura, quindi posizionato sopra una palla di polistirolo collegata a sensori di movimento. La palla si trova su alcuni cuscinetti a sfera e il topo può muovere la palla per muoversi nel gioco. Di fronte al topo c'è un grande monitor che lo circonda e crea un ambiente simile alla realtà virtuale.

Che ne pensate di questo esperimento?

Fonte: Kotaku.