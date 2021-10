DOOM è giocabile praticamente ovunque, anche su... Twitter!

A quanto pare, sembra che Doom sia in grado di girare ovunque.

Il titolo può girare sui display che si usano nei ristoranti, su una fotocamera digitale e persino su un test di gravidanza. Ora, però, qualcuno ha pensato di eseguire Doom anche su Twitter!

Il modo in cui funziona è relativamente semplice. Due ragazzi hanno creato un bot sulla piattaforma social che potete seguire e twittare se volete iniziare una run.

Il bot Tweet2Doom quindi esegue il gioco seguendo i vostri comandi, prima di twittare i risultati in un video.

? New Record! ?

?

Best time for E1M1

Difficulty: Hurt me plenty

Time: 0:19

Commands: 4

?

Tweet chain: https://t.co/IzpJXMzuMY

?

? pic.twitter.com/7RAfKGAnlI — Tweet2Doom (@tweet2doom) October 12, 2021

L'account twitta i record dei giocatori insieme alle statistiche settimanali. La scorsa settimana, ad esempio, la catena di comandi più lunga è stata di 54 tweet.

Ci sono molte altre cose interessanti che accadono anche nella community di Doom. Ad esempio, fan sta creando una mod di Doom 2 che consente di fare a pezzi i demoni a mani nude, come in un gioco di combattimento.

Fonte: PCGamesN.