DOTA 2 sta per dare il benvenuto a Marci, personaggio dell'anime DOTA: Dragon's Blood

Ci sono ottime notizie per i giocatori di DOTA 2: durante il torneo The International che si è svolto questo fine settimana, Riot Games ha pubblicato un video che mostra chi sarà il prossimo personaggio ad entrare a far parte del roster degli eroi.

Si tratta di Marci, una dei protagonisti della serie animata DOTA: Dragon's Blood. Il personaggio dovrebbe arrivare questo autunno tramite un aggiornamento. Marci è la fedele guardia del corpo della Principessa della Luna, Mirana. È muta ma molto abile in battaglia, in grado di gestire quasi tutte le situazioni grazie alla sua maestria nel combattimento corpo a corpo. Era anche un personaggio popolare nello show, e questo annuncio probabilmente significa che una maggiore integrazione tra altri media di DOTA 2 potrebbe arrivare nel gioco in futuro.

Il reval trailer che potete vedere qui di seguito non ha mostrato molto sulle abilità di Marci nel gioco. Tutto ciò che sappiamo è che verrà aggiunta al gioco come 121° eroe entro la fine dell'autunno. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video mostrato da Riot Games.

Insieme al reveal di Marci, Valve ha anche confermato che la seconda stagione di Dota: Dragon's Blood verrà lanciata su Netflix a gennaio 2022.

