Dr. Disrespect 'ruba' da Cyberpunk 2077? Midnight Society risponde alle critiche

Dr. Disrespect e il suo studio di sviluppo di giochi, Midnight Society, hanno recentemente iniziato a condividere qualcosa in più sul loro gioco in fase di sviluppo. Si tratta ancora di un grande punto interrogativo, ma ci sono abbastanza immagini per capire che si tratta di uno sparatutto in stile cyberpunk. La parte superiore del sito Web di Midnight Society afferma: "Nella città è calata la notte: è ora di scegliere la tua strada e rivendicare il tuo posto in The Existence".

Tuttavia, un fan si è reso conto di qualcosa di strano nel sito web di Midnight Society. In cima, ha scoperto che una delle immagini mostrate proviene in realtà dal trailer di Cyberpunk 2077 del 2013. Ciò ha portato alcuni a sperare che lo studio stesse in qualche modo annunciando una collaborazione con Cyberpunk 2077, mentre altri hanno pensato che l'immagine fosse stata rubata a CD Projekt RED. Ora lo studio di sviluppo spiega l'accaduto.

Robert Bowling, Studio Head presso Midnight Society di Dr. Disrespect, ha commentato questa scoperta, escludendo prima qualsiasi potenziale connessione con Cyberpunk 2077. Secondo Bowling, un ingegnere web ha spinto un'ottimizzazione per modificare l'immagine per il video, ma ha caricato accidentalmente l'immagine sbagliata, ovvero il fotogramma dal trailer di Cyberpunk 2077. Alla fine, si è trattato di un semplice incidente, un caso di errore umano.

This has nothing to do with Cyberpunk. One of our web engineers pushed an optimization that was meant to change to fallback image for the video on the website and accidentally uploaded the incorrect image (this frame from the Cyberpunk trailer). — Robert Bowling (@fourzerotwo) March 20, 2022

In tanti stanno aspettando qualche notizia in più dal primo gioco dello studio di Dr. Disrespect, ma probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

Fonte: Dexerto