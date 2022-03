Dr. Disrespect vs Twitch: la disputa legale ha una fine, lo streamer non tornerà più sulla piattaforma

Quella che una volta era una relazione tra lo streamer Herschel "Guy" Beahm IV, meglio noto come Dr. Disrespect, e Twitch si è trasformata in una faida che è finita in tribunale. All'epoca, nessuno immaginava che cosa è successo e la realtà è che nessuno lo sa ancora. E sembra proprio che rimarrà un segreto poiché la causa tra lo streamer e la piattaforma è giunta al termine.

Dopo le polemiche seguite al suo inaspettato ban e all'inizio della contestazione contro Twitch, Dr. Disrespect ha annunciato attraverso i suoi social che tutto era finito e sia lui che la piattaforma di streaming hanno deciso di porre fine a tutto senza rivelare se c'era un accordo di entrambe le parti di porre fine al conflitto. Sul suo account Twitter ufficiale, lo streamer ha condiviso una dichiarazione in cui confermava che la controversia legale è finita e ha chiarito che comunque non tornerà su Twitch.

Il dettaglio in questo caso ha a che fare con il ban che ha causato tutto ed è stato qualcosa di sorprendente e inaspettato da quando Dr. Disrespect ha iniziato la sua carriera su Twitch, piattaforma che l'ha reso famoso. Nonostante ad un certo punto lo streamer abbia assicurato di sapere già cosa era successo, non lo ha mai reso pubblico e ora che tutto è finito è quasi un dato di fatto che nessuno lo saprà.

In response to all your questions, the Doc will not return to Twitch — Dr Disrespect (@DrDisrespect) March 10, 2022

Recentemente Dr. Disrespect ha annunciato il suo studio di sviluppo chiamato Midnight Society: al suo interno lavorano già ex di Halo e Call of Duty.

Fonte: Eurogamer