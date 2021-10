Dragon Age 4 ha una nuovissima concept art che festeggia Halloween

Sappiamo davvero pochissimo di Dragon Age 4, il grande ritorno della saga RPG di Bioware che ancora non ha una finestra di lancio. Quel poco che è circolato, lo ha fatto in forma di brevi teaser o di concept art, che ci hanno dato un piccolo assaggio di quello che possiamo aspettarci da questo attesissimo nuovo capitolo.

Nelle ultime ore però un simpatico scambio di battute su Twitter tra l'executive producer e il creative director di Dragon Age, Christian Dailey e Matthew Goldman, ha portato alla pubblicazione, da parte di Dailey stesso, di un concept art inedito dedicato proprio a Dragon Age 4 e alla celebrazione di Halloween.

Hey hey, happy Friday and Happy Halloween. It's been a bit since we posted, but all is well. Have a SAFE / fun weekend. ??? pic.twitter.com/asWnXVlLSu — Christian Dailey (@ChristianDailey) October 29, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Un curioso mash-up, che vede un gruppo di non-morti (e non Prole Oscura) apparire nelle lande del Tevinter vicino ad una fortezza imponente che mostra una molto sospetta illuminazione rossa: potrebbe trattarsi del Lyrium Rosso, una sostanza che ha avuto un ruolo decisamente importante nei capitoli precedenti di Dragon Age ed è la prima volta che viene, anche se indirettamente, associata a Dragon Age 4.

Ci sono diversi altri dettagli che possono essere notati in questa illustrazione, oltre al logo di Dragon Age 4, come ad esempio l'albero presente sulla destra, che potrebbe essere un riferimento all'imponente pianta già osservata in uno degli screenshot del gioco mostrati negli scorsi mesi.

Interessante anche notare che nel testo del Tweet Dailey afferma: "È passato un po' dal nostro ultimo post, ma tutto procede bene". Speriamo quindi che questo si riferisca ai lavori in corso sul gioco. Bioware ha quello che possiamo definire un buon rapporto con i Game Awards, quindi resta la speranza che Dragon Age 4 possa fare la sua apparizione questo dicembre proprio all'evento di Geoff Keighley.

Fonte: gamerant