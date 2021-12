Dragon Age 4: festeggiamenti con BioWare nel Dragon Age Day con giveaway, attività, livestream e molto altro!

Il Dragon Age Day è una ricorrenza annuale creata dai fan, per i fan, che cade proprio oggi, 4 dicembre. Nella sua edizione per il 2021, la ricorrenza supporterà insieme a BioWare la Able Gamers Charity, un programma che mira ad aiutare le persone che soffrono di disabilità.

La giornata celebra i fan, il loro amore per la saga e le loro creazioni: sul profilo Twitter di BioWare verranno pubblicate le creazioni originali degli appassionati, mentre sui siti di Dark Horse, Gaming Heads e il BioWare Gear Store verrà aggiunto nuovo merchandise a tema Dragon Age, e verranno anche regalate delle gift cards con un giveaway: basterà taggare i propri post su Twitter con l'hashtag #BioWareGiveaway per avere una possibilità di vincere.

Anche Apex Legends si unisce ai festeggiamenti: fino al 4 gennaio 2022 tutti i membri iscritti ad EA Play possono ottenere il pendente per arma a tema Highland Ravager.

Inoltre, il team dietro il Dragon Age Day presenterà degli eventi tra cui più di 24 ore di livestream su Twitch per tutta la giornata, spunti e sifde per fanart, meme e scritti, ma anche video su approfondimenti personali dei fan di Dragon Age. La domanda di quest'anno è "Qual è il tuo companion/personaggio preferito di Dragon Age e perché?". La lista completa sulle attività è disponibile a questo link.

L'occasione è buona anche per ricordare che BioWare sta lavorando duramente al prossimo titolo del franchise, e prossimamente, nel corso del 2022, dovremmo ricevere comunicazioni ufficiali in merito. Nel frattempo, ci sono due racconti brevi sul mondo di Dragon Age pubblicati sul sito ufficiale, in cui si trova molto altro!

L'aspettativa è a livelli molto alti, specie perché è un po' che Dragon Age 4 non si vede sotto i riflettori, ma il team è composto da professionisti emeriti, e il loro amore per i fan è immenso e ricambiato. Buon Dragon Age Day a tutti, e buona partecipazione agli eventi e alle sfide proposte da BioWare!