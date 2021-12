Dragon Age 4 sarà un gioco single player, parola di BioWare

BioWare ha segnato la celebrazione non ufficiale del "Dragon Age Day" - meglio conosciuto come 4 dicembre - in tutto il mondo con un nuovo post sul blog del team di sviluppo. "Vogliamo far sapere a tutti voi che stiamo ancora lavorando sodo per costruire la prossima esperienza per giocatore singolo di Dragon Age", si legge nel post.

Inoltre, il blog rivela anche che non ci saranno notizie su Dragon Age 4 almeno fino al 2022, il che non è del tutto sorprendente dato che siamo quasi a metà dell'ultimo mese dell'anno. E visto che i The Game Awards si avvicinano, forse questo è semplicemente un caso in cui BioWare non vuole che la gente abbia delle aspettative sull'evento.

L'impegno per Dragon Age 4 come gioco single player arriva dopo che un precedente rapporto affermava l'introduzione di elementi di servizio live. Tuttavia, questo rapporto ha anche rivelato che gli elementi del servizio live del sequel di BioWare erano stati effettivamente eliminati.

BioWare ha tante sorprese per i fan, tutte per celebrare il Dragon Age Day.

Fonte: Wccftech