Dragon Age 4 è 'nel mezzo' della produzione ma perde un altro sviluppatore chiave

BioWare ha aggiornato i fan sullo stato di sviluppo di Dragon Age 4 con un post sul blog ufficiale e abbiamo appreso che l'atteso titolo è "nel mezzo" della produzione.

I lavori stanno andando avanti ma uno degli sviluppatori chiave non lavorerà più al gioco.

Il produttore esecutivo Christian Dailey ha da poco annunciato la sua partenza da BioWare con un messaggio su Twitter: "Ciao amici. Volevo condividere la notizia che lascerò BioWare. Il prossimo Dragon Age è in ottime mani".

Hi friends. I wanted to pass on the news that I am leaving BioWare. The next Dragon Age is in great hands. Looking forward to cheering on the team and playing as a fan. Please follow my friends on the latest and greatest moving forward. Much love #DragonAge #Anthem family. ?? https://t.co/y3OZ5vb8D2 — Christian Dailey (@ChristianDailey) February 23, 2022

Come riporta il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, Christian Dailey non è l'unico sviluppatore chiave a lasciare Dragon Age 4, poiché il direttore creativo Matt Goldman ha lasciato BioWare lo scorso autunno e il precedente produttore esecutivo Mark Darrah se ne è andato alla fine del 2020.

Dragon Age 4 loses yet another top lead. Creative director Matt Goldman left BioWare last fall and previous executive producer Mark Darrah left at the end of 2020 https://t.co/xMb7rJ7mvq — Jason Schreier (@jasonschreier) February 23, 2022

Oltre ad aggiornare i fan su Dragon Age, BioWare ha recentemente parlato anche di Mass Effect, dicendo che il nuovo gioco della serie sarà sviluppato da un team di veterani che, attualmente, sta lavorando ai prototipi per il progetto.

Fonte: Twitter.