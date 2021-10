Dragon Age 4 uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Niente cross-gen per l'RPG di BioWare

Dragon Age 4 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, ma non otterrà versioni per PlayStation 4 o Xbox One.

Questo non è troppo scioccante, ma mostra che sviluppatori come BioWare sono pronti a lasciarsi alle spalle le console last-gen. Questa notizia proviene dal profilo LinkedIn del lead player designer di Dragon Age presso BioWare.

Passare al nuovo hardware sembra naturale per lo sviluppo di videogiochi, ma è qualcosa su cui molte aziende stanno riflettendo. BioWare ha recentemente lanciato Mass Effect: Legendary Edition a maggio. Ma questa raccolta non ha nemmeno ottenuto una versione nativa per PlayStation 5 o Xbox Series X. Invece, EA e BioWare l'hanno lanciata solo per PlayStation 4 e Xbox One e poi hanno utilizzato la retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.

EA si sta anche preparando a lanciare Battlefield 2042 di DICE come gioco cross-gen. Lo shooter debutterà il 19 novembre, un anno dopo l'uscita di Xbox Series X e PS5, ma EA non è ancora pronta a lasciare indietro i giocatori su console last-gen.

Sebbene EA non sia ancora pronta a lasciare indietro i fan PS4 e Xbox One di Battlefield, si sta preparando a fare esattamente questo per i giochi BioWare. La ragione di tale discrepanza è che il mercato si sta spostando rapidamente.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Con il passare del tempo, sviluppatori e publisher vedono diminuire i benefici delle generazioni a cavallo tra loro. Il supporto di hardware precedente può introdurre complicazioni per gli sviluppatori che hanno bisogno di far funzionare i loro giochi su CPU e GPU vecchie e lente. Questo è qualcosa che sta causando problemi in particolare per Battlefield 2042. Ma la realtà è che il pubblico si sta spostando rapidamente su PS5 e Xbox Series X.

Quando Dragon Age 4 sarà pronto, le nuove console avranno un pubblico considerevole in grado di trasformare giochi con budget di successo in giochi con vendite di successo.

Fonte: Venturebeat.