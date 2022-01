Dragon Age 4 nel 2022 'impossibile'. Il 2023 sarà l'anno buono?

Dragon Age di BioWare sembra ancora molto lontano dal suo ritorno.

Dragon Age 4 è ancora in sviluppo, ma non aspettatevi di vederlo per almeno un altro anno. Questo è in linea con ciò che Jeff Grubb ha scritto lo scorso luglio sul lancio del gioco nel 2023. Ma non significa che il gioco arriverà all'inizio del 2023. Un lancio nel periodo estivo sembra essere la finestra più probabile per Dragon Age 4, e anche questa è un vaga speranza più che un reale obiettivo.

Il leaker Tom Henderson ha ribadito questa sequenza temporale in un recente tweet. Secondo la sua fonte, il gioco non ha alcuna possibilità di essere lanciato quest'anno. Ma questo non è il risultato di qualche rinvio interno o altro: EA sa da tempo che BioWare non stava preparando il gioco per il 2022.

Ricordiamo che Dragon Age 4 è un RPG per giocatore singolo basato sulla narrativa. Potrebbe sembrare strano, ma una volta EA stava considerando un modello di servizio live per questo sequel. Ha abbandonato questo concept iniziale, tuttavia, e il team ha lavorato per più di un anno per progettare un seguito più fedele ai precedenti giochi di Dragon Age.

Ma anche se il gioco non verrà lanciato quest'anno, potremmo comunque finire per vederlo. EA non ha deciso quando iniziare a commercializzare il progetto, ma il titolo potrebbe comparire a uno degli eventi estivi come l'E3.

Fonte: Venturebeat.