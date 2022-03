Dragon Age appartiene al passato, il creatore della serie Mike Laidlaw lavora a un 'nuovo ambizioso action RPG'

Mike Laidlaw, meglio conosciuto per il suo lavoro alla guida della serie Dragon Age di BioWare, ha offerto alcuni piccoli dettagli sul suo prossimo progetto.

Le informazioni arrivano da una serie di annunci di Private Division, il publisher di proprietà di Take-Two dietro Hades, The Outer Worlds e Kerbal Space Progam 2.

Il nuovo gioco di Laidlaw, il primo del suo nuovo studio Yellow Brick Games, sarà pubblicato da Private Division, anche se non uscirà prima dell'anno finanziario 2024.

"Lo studio crede fermamente che i sistemi emergenti creino mondi ricchi e interattivi", ha scritto Private Division in un comunicato stampa. "In tal senso, Yellow Brick Games sta creando un nuovo ambizioso gioco di ruolo d'azione".

"Mi ritrovo eccitato dalla sfida di aiutare a costruire un nuovo studio - pieno di talento incredibile, idee ambiziose e una reale concentrazione sul nostro prodotto - assumendo rischi che potrebbero non essere possibili nello sviluppo di giochi AAA", ha aggiunto Laidlaw.

"Vogliamo offrire qualcosa di speciale per il nostro titolo di debutto e la collaborazione con Private Division fornisce al nostro team il supporto per creare un gioco davvero memorabile".

Dopo aver trascorso 15 anni in BioWare, lavorando ad alcuni dei suoi giochi più amati, Laidlaw ha lasciato l'azienda e si è unito allo studio Ubisoft Quebec di Assassin's Creed Odyssey, ma poi ha abbandonato dopo 14 mesi.

Il progetto di Laidlaw in Ubisoft non è mai stato annunciato formalmente, ma in seguito è stato riferito che si trattava di un gioco basato su King Arthur.

Fonte: Eurogamer.net.