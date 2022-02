Dragon Age è ancora 'nel mezzo' della fase di produzione

Il prossimo gioco di Dragon Age è ancora "nel bel mezzo della produzione", ha detto BioWare, mentre annunciava la partenza del produttore esecutivo Christian Dailey.

Dailey è l'ultima di diverse figure di alto profilo a lasciare BioWare, anche se il post sul blog cerca di rassicurare i fan sul fatto che lo sviluppo procede senza intoppi con altri veterani al timone.

La tempistica del post è interessante, perché arriva appena una settimana dopo le dichiarazioni di Jeff Grubb: il giornalista ha affermato che Dragon Age arriverà tra circa 18 mesi.

Ora, cercando di illuminare ulteriormente questo lasso di tempo, BioWare ha illustrato le sue varie fasi di sviluppo del gioco: Concept e Pre-Production - quando viene deciso il "progetto" di un gioco - seguite dalla produzione, che termina con build Alpha e Beta.

"Per il prossimo Dragon Age, siamo nel bel mezzo della produzione, il che è una bella sensazione", ha scritto il boss di BioWare Gary McKay. "Il nostro progetto è stato completato l'anno scorso, quindi ora siamo concentrati sulla costruzione della nostra visione: creare ambienti sorprendenti, personaggi profondi, gameplay, scrittura di grande impatto, filmati emozionali - e molto altro ancora. Il progetto per il gioco è ben compreso e il team è concentrato".

Christian Dailey, che è entrato a far parte di BioWare nel 2018 per guidare lo studio di Austin su Anthem, non è più il produttore esecutivo di Dragon Age, ha confermato McKay.

Dailey ha avuto "una grande influenza sui nostri giochi e sul team di leadership", ha scritto McKay. "L'industria dei giochi è in continua evoluzione e a volte la gente vuole andare a provare cose nuove - lo capiamo, ma ci mancherà come amico e come collega".

Mac Walters sarà il nuovo direttore di produzione di Dragon Age, dopo aver guidato la recente Mass Effect Legendary Edition. Corrine Busche sarà il game director. Benoit Houle sarà il director of product development, dopo aver lavorato su ogni singolo gioco Dragon Age.

"Entro la fine dell'anno, inizierete a sentire di più dal team di Dragon Age attraverso blog e contenuti social", ha continuato McKay.

Il post si conclude con una menzione del prossimo Mass Effect, che dovrebbe seguire Dragon Age.

"Il team, guidato da Mike Gamble, è composto da un team di sviluppatori veterani e da alcune persone nuove e davvero talentuose", ha scritto McKay. "Stanno tutti attivamente lavorando a nuove idee ed esperienze. I giochi AAA di nuova generazione richiedono molto tempo per essere realizzati e sappiamo che i nostri fan potrebbero volerli prima. Ma la nostra priorità numero uno deve essere la qualità, e ciò richiede semplicemente tempo."

Fonte: Eurogamer.net.