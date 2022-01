Dragon Age: il mondo di gioco si chiama Thedas e in realtà è...un acronimo

Recentemente su Twitter, un fan di Dragon Age ha riscoperto lo strano ed esilarante mistero dietro il Thedas, l'ambientazione di Dragon Age. L'iconica serie di videogiochi di ruolo fantasy di Bioware è iniziata con Dragon Age: Origins nel 2009, con numerosi sequel che hanno portato all'attesissimo Dragon Age 4, a cui non è stato ancora assegnato un titolo ufficiale o una data di uscita. La serie è in circolazione da molto tempo e ogni tanto qualcuno ricorda o scopre l'origine dietro il nome dell'iconica ambientazione di Dragon Age.

La serie Dragon Age è piena di tradizioni uniche e coinvolgenti, una narrazione profonda e molti personaggi di Dragon Age hanno storie di origine dettagliate. Perciò si pensava inizialmente che dietro al nome Thedas ci fosse una storia coinvolgente, o almeno un motivo specifico per aver nominato il mondo di gioco così. Niente di tutto ciò in quanto la scelta di usare Thedas è molto più semplice e divertente.

In un breve post su Twitter, Sam Sharma ha spiegato come una volta appreso che Thedas sta per "The Dragon Age Setting", non è stato più lo stesso. Molti altri hanno risposto al tweet scioccati e increduli, mentre altri hanno spiegato la loro gioia nel vedere gli altri venire a conoscenza di questo fatto. Molti si sono anche affrettati a spiegare le origini, sottolineando che la stenografia ha avuto origine sui forum dei fan e ha finito per essere utilizzata anche dagli sviluppatori.

If you?re wondering why we even gave the setting a temp name to begin with, it?s because (as I recall) James Ohlen had a name he wanted to use which? I didn?t really like. But he was my boss, at the time, so I couldn?t very well just tell him no and name it something else. — David Gaider (@davidgaider) January 6, 2022

Eventually, James went on to Austin to work on SW:TOR, and even then we didn?t circle back to selecting the real name again for years. At which point we?d been saying and writing ?Thedas? for so long? well, you get the picture. ? — David Gaider (@davidgaider) January 6, 2022

This lesson was one I used for the Qunari, actually. When I first named them, everyone was weird about it. ?Sounds like canary!?. With Thedas in mind, I said ?let?s keep Qunari as a temp name and come back to it in 6 months or so.?



We did, and voila. Qunari stuck. — David Gaider (@davidgaider) January 6, 2022

Il creatore e sceneggiatore di Dragon Age David Gaider ha rivelato che la scelta doveva essere temporanea e invece poi si è trasformato nel mondo che tutti i fan ora conoscono. Gaider rivela anche che Thedas non è l'unico nome temporaneo che è diventato parte della tradizione consolidata di Dragon Age: "Questa lezione è stata quella che ho usato per i Qunari, in realtà. Quando li ho nominati per la prima volta, tutti erano strani al riguardo", ha spiegato. "'Sembra canary!'. Con Thedas in mente, ho detto 'manteniamo Qunari come nome temporaneo e torniamo ad usarlo tra 6 mesi circa.' L'abbiamo fatto, e voilà".

Fonte: Gamespot