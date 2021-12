Dragon Ball: The Breakers si mostra in un video gameplay della beta

L'universo di Dragon Ball è sempre stato in continua espansione, ancor prima del suo fortunato salto sul piccolo schermo. A volte con l'approvazione di Akira Toriyama e altre senza di lui. Dragon Ball: The Breakers è il nuovo videogioco di Bandai Namco che ha una nuova formula rispetto ai precedenti giochi tanto amati dai fan.

Ora, grazie alla beta del gioco che si è tenuta i giorni scorsi, su internet sono apparsi i primi video gameplay che lo mostrano in azione. In calce a questo articolo potete dare uno sguardo ad un video che fa vedere alcune delle meccaniche di gioco.

In Dragon Ball The Breakers si terrà una sorta di caccia all'uomo in cui un giocatore interpreterà un cattivo a sua scelta che ha i suoi pieni poteri, mentre gli altri 7 giocatori si incontreranno al timone di personaggi dell'iconica serie. Essendo questi ultimi privi di poteri, dovranno usare astuzia per sfuggire alla vigilanza dell'avversario. Senza indugi vi lasciamo alla visione del video.

Dragon Ball: The Breakers sarà disponibile a partire dal prossimo anno per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Fonte: DSOG