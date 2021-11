Dragon Ball: The Breakers protagonista di un video gameplay, annunciate le date della closed beta

Annunciato con sorpresa di tutti una decina di giorni fa, Dragon Ball The Breakers è tornato con un nuovo video che mira a spiegare al pubblico il concetto che contrasta radicalmente con altri giochi di Dragon Ball.

Non si tratta infatti di combattere in 1v1 o in squadra, siamo piuttosto più vicini alla formula di Dead by Daylight con un gameplay asimmetrico. Si tratta infatti di una sorta di caccia all'uomo in cui un giocatore interpreterà un cattivo a sua scelta che ha i suoi pieni poteri, mentre gli altri 7 giocatori si incontreranno al timone di personaggi dell'iconica serie. Essendo questi ultimi privi di poteri, dovranno usare astuzia per sfuggire alla vigilanza dell'avversario.

Per vincere la partita, i giocatori devono trovare la famosa macchina del tempo nella mappa e attivarla per fuggire. Ma prima che il dispositivo si avvii (c'è un tempo di attesa per l'accensione), dovremo sopravvivere. Per fortuna i nostri fragili protagonisti avranno dei bonus da collezionare qua e là, e tra queste abilità sarà possibile trasformarsi per breve tempo in un guerriero più potente come Goku, Vegeta e Piccolo per tener testa al cacciatore.

Oltre a questo sono state svelate le prime date della closed beta:

1° sessione: 4 dicembre - dalle 3:00 alle 7:00 del mattino

2° sessione: 4 dicembre - dalle 13:00 alle 17:00

3° sessione: 4 dicembre - dalle 19:00 alle 23:00

4° sessione: 5 dicembre - dalle 3:00 alle 7:00 del mattino

Per iscrivervi potete cliccare qui.

Fonte: Twinfinite