Dragon Quest XII avrà prossimamente nuove informazioni, Yuji Horii riceve il premio alla carriera

All'età di 68 anni Yuji Horii è stato premiato per aver lasciato "un impatto indelebile sull'arte di sviluppo del gioco e sui giochi nel loro insieme", per usare le parole della GDC. Horii si unisce a nomi come Amy Hennig, Tim Schafer, Tim Sweeney, Todd Howard, John Carmack o Mark Cerny ma anche altri noti personaggi giapponesi come Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Ken Kutaragi e Hironobu Sakaguchi.

Non potendo essere fisicamente alla GDC, Yuji Horii ha condiviso un videomessaggio in cui ripercorreva il suo viaggio da giovane lettore di manga che inizialmente sognava di diventare un mangaka, al punto da avvicinarsi molto al mondo professionale durante i suoi anni all'università. Tuttavia, la traiettoria del giovane Yûji cambia con l'arrivo del personal computer. Appassionato anche di matematica, si cimenta subito nella programmazione da autodidatta e partecipa a un concorso di programmazione organizzato da Enix. È stato vincendo questa competizione 40 anni fa che Yûji Horii ha iniziato la sua carriera nei videogiochi.

"Una delle cose fantastiche dei computer è la loro natura interattiva. Devi solo immaginare cosa farà un giocatore e quindi programmare il sistema per reagire. Mi è piaciuto molto quel tipo di narrazione sistematica. Mi sono piaciuti anche i giochi di ruolo come Wizardry e Ultima, in cui il gameplay seguiva i binari stabiliti dalla storia. Quindi ho creato la mia versione: Dragon Quest".

Hori parla anche del prossimo capitolo della serie: "Per me, Dragon Quest era come un manga, con la storia che si svolge attraverso brevi conversazioni. Era come un manga che potevi giocare sul tuo computer. Il mio team ed io stiamo attualmente lavorando all'ultimo capitolo della serie, Dragon Quest XII, così come a molti altri titoli. Spero che tutti nel mondo li apprezzino tanto quanto Dragon Quest XI. Presto avremo altri annunci per voi!".

Fonte: Gematsu