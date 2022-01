'Dreamland' per PS5 potrebbe essere il gioco di Quantic Dream basato sulla tech demo The Dark Sorcerer

Un insider che ha dimostrato di conoscere i piani di sviluppo di Quantic Dream ha rivelato nuovi dettagli su uno dei progetti dello studio. L'utente Twitter @accngt, che ha recentemente condiviso notizie su Star Wars Eclipse, ha fornito un aggiornamento su un potenziale titolo in arrivo.

Si dice che il progetto sia basato sulla tech demo per PS4, The Dark Sorcerer e il gioco avrebbe come nome in codice "Dreamland". Il gioco sarebbe basato su uno "Storytelling interattivo" ed sarebbe stato scritto da David Cage.

Si dice anche che questo "Dreamland" sia "cross-gen", tuttavia @accngt ipotizza che le cose potrebbero cambiare.

La tech demo di The Dark Sorcerer è stata rivelata per la prima volta all'E3 2013, mesi prima del lancio di PlayStation 4. Anche Detroit: Become Human ha avuto inizio con la tech demo "Kara", quindi il rumor potrebbe rivelarsi veritiero.

2. The Dark Sorcerer based game



- Codenamed: Dreamland (Thanks @_Tom_Henderson_)

- Based on The Dark Sorcerer demo

- Humor based game

- Core team in Paris

- More advanced than Star Wars Eclipse

- Cross-Gen (can be changed due to their new strategy) pic.twitter.com/dYegizLHWG — AccountNGT (@accngt) January 29, 2022

Quantic Dream sta lavorando anche a Star Wars Eclipse. A dicembre, è stato confermato che il titolo sarà ambientato nell'era dell'Alta Repubblica. Il gioco è stato annunciato durante i The Game Awards. "Il gioco si baserà sull'esperienza di Quantic Dream nel fornire narrazioni profondamente ramificate e andrà oltre il suo già consolidato successo. Le scelte del giocatore saranno al centro dell'esperienza, poiché ogni decisione potrà avere un impatto drammatico sul corso della storia".

Fonte: VGC.