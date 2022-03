Dreams celebra ottimi numeri ma ci sono sempre meno giocatori

Dreams, l'esclusiva Sony per PS4 e PS5 di game developing dalla fucina di Media Molecule, starebbe attraversando un periodo di "magra", se vogliamo: i numeri sono stati buoni, ma i giocatori stanno diminuendo.

Queste statistiche non ci arrivano esattamente da Sony, la quale non ha pubblicato dati di vendita, ma da un sito (Dreamstats.me) che tiene traccia del numero degli utenti attivi, delle creazioni e numero di copie vendute: 1,87 milioni, le quali, sebbene non denotino un successo su tutta la linea, sono comunque un risultato incoraggiante per l'esperimento che rappresenta Dreams.

In totale, sono stati pubblicati 150.000 "sogni", con 400.000 scene e 400.000 elementi. 5000 creazioni pubblicate a settimana, in media (questo invece è un dato che è stato elargito da Media Molecule stessa, parlando con Gameindustry), sono veramente tante, ma quanti giocatori ci sono attualmente?

Tornando su Dreamstats.me possiamo vedere come nel mese di Febbraio il picco massimo di utenti raggiunti sia stato il 12, con 1260 giocatori connessi. I giorni precedenti e successivi si mantengono all'incirca attorno migliaio di "sognatori": un numero forse troppo basso per continuare a garantire un supporto post-lancio.

Pensate che la situazione potrebbe ribaltarsi, se arrivasse su PC?

Fonte: Gameindustry.biz